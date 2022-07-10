Російський ведучий Іван Ургант повернувся до Росії – шоумена побачили на заході благодійного фонду Друзі, де він розважав публіку. Схоже, артист скучив за Росією, навіть на тлі війни, яку країна розв’язала в Україні.

Відео з виступом Івана з’явилося у соцмережах. Відомо, що захід для відновлення своєї діяльності він обрав не випадково – Ургант є головою ради цього фонду, тож із задоволенням взяв участь у вечірці.

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За час повіту з Росії, Іван не змінив свій імідж – перед глядачами він з’явився з легкою бородою, чорним волоссям та наявністю сивини.

Варто зазначити, що Ургант з перших днів розкритикував війну в Україні, яку розв’язала Росія – у своєму Instagram він опублікував чорний квадрат, під яким зазначив, що відчуває страх і біль.

Після цього він виїхав з Росії та заявив, що це ніяк не пов’язано з війною. Своїм підписникам він повідомив, що поїхав відпочивати у заплановану відпустку.

У квітні російські ЗМІ заявили, що він повернувся до Москви, і оперативно почав позбавлятися свого майна – продав апартаменти та особняк. Можливо, він збирається їхати з Росії, і продає нерухомість якнайшвидше.

Що буде з його передачею Вечірній Ургант – невідомо. Останній випуск з’явився на російських ТБ 22 лютого.