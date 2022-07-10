Российский ведущий Иван Ургант вернулся в Россию — шоумена увидели на мероприятии благотворительного фонда Друзья, где он развлекал публику. Похоже, артист соскучился по России, даже на фоне войны, которую страна развязала в Украине.

Видео с выступлением Ивана появилось в соцсетях. Известно, что мероприятие для возобновления своей деятельности он выбрал не случайно — Ургант является председателем совета этого фонда, так что с удовольствием принял в вечеринке участие.

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За время уезда из России, Иван не изменил свой имидж — перед зрителями он появился с легкой бородой, черными волосами и наличием седины.

Стоит отметить, что Ургант с первых дней раскритиковал войну в Украине, которую развязала Россия — в своем Instagram он опубликовал черный квадрат, под которым отметил, что испытывает страх и боль.

После этого он уехал из России, и заявил, что это никак не связано с войной. Своим подписчикам он сообщил, что уехал отдыхать в запланированный отпуск.

В апреле российские СМИ заявили, что он вернулся в Москву, и оперативно начал избавляться от своего имущества — продал апартаменты и особняк. Возможно, он собирается уезжать из России, и продает здесь недвижимость как можно скорее.

Что будет с его передачей Вечерний Ургант — неизвестно. Последний выпуск появился на российских ТВ 22 февраля.