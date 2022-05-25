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Наргіз Закірову не пустили в Росію через її позицію щодо війни

25 Травня 2022, 14:27
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Наргиз Закирова

Співачку Наргіз Закірову не пустили в Росію і затримали в аеропорту Домодєдово через її позицію щодо повномасштабної війни в Україні.

За даними росЗМІ, зірка полетіла назад до рідного Ташкента, столиці Узбекистану, куди вона і переїхала з початку війни.

Варто зазначити, що Наргіз Закірова активно підтримує Україну і відкрито виступає проти війни.

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У соціальних мережах вона визнавала, що війна, яку розв’язала РФ – це геноцид українського народу. Один з останніх постів Наргіз про Україну – це привітання з Днем вишиванки.

Нагадаємо, що Наргіз Закірова народилася в Узбекистані у відомій музичній сім’ї. У 1995 році разом із батьками вона емігрувала до США.

У 2013 році посіла друге місце у російському телевізійному проекті Голос і відтоді творчою діяльністю займалася в РФ.

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Теги
Війна в Україні, заборона
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