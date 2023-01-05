Фіналіст проєкту Пари на мільйон і комік Марк Куцевалов завершив похід із Києва до Херсона. Артист зміг зібрати майже 2,5 млн. грн., щоб повернути зв’язок мешканцям Херсона за допомогою Starlink.

До цього фіналіст шоу на Новому каналі зумів зібрати 2,9 млн грн, пройшовши від Чорноморська до Говерли. На ці кошти було придбано три машини швидкої допомоги та позашляховик. Напередодні Нового року Марк подолав пішки ще один непростий шлях – під час подолання маршруту з Києва до Херсона він зібрав 2 469 760 грн. Гроші планує витратити на закупівлю Starlink для мешканців Херсона.

– Цей похід складніший за літній. Темніє рано, трасою йти зручніше, але страшно – поруч проносяться машини. Сходиш з траси – опиняєшся в кучугурі. Сходити в туалет та ночувати у просто спальному мішку було проблематично. Хочу подякувати тим, хто донатив і допомагав із ночівлею, – заявив Марк в інтерв’ю Зе Інтерв’юер.

У деякі дні Марк проходив по 50 з лишком кілометрів. Іноді йому доводилося йти всю ніч у пошуках ночівлі. У великих містах Куцевалов проводив зустрічі з місцевими фанатами – на них також активно збирали кошти на Starlink. Як і планував, свій похід він завершив у Херсоні.

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