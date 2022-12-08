Англійська акторка Олівія Колман на якийсь час стала волонтером. Власниця премії Оскар відвідала склад ЮНІСЕФ у Копенгагені, де пакувала гуманітарну допомогу для дітей з України.

Назвавши свій візит “привілеєм”, Олівія запакувала речі, які незабаром вирушать до українських родин. Окрім важливої гуманітарної допомоги, у посилки входитимуть головоломки, м’ячі, ігри та рукописне послання від зірки. Буде відправлено і набори для відпочинку, сімейної гігієни.

– Для мене було великою честю приєднатися до блискучої роботи Відділу глобального постачання ЮНІСЕФ… Це набори для навчання та розвитку, медичні та акушерські набори, і вони дають змогу ЮНІСЕФ підтримати найуразливіших дітей та сім’ї, хоч би де вони перебували, українських дітей, які продовжують гинути та діставати поранень внаслідок цього жахливого насильства, що відбувається навколо них, – сказала Колман.

Акторка додала, що гуманітарні потреби в Україні продовжують зростати, тому життєво важливо, щоб ЮНІСЕФ міг надавати підтримку.

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