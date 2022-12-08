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Маємо зробити все, щоб про них не забули: Олівія Колман допомогла зібрати допомогу для України

8 Грудня 2022, 09:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оливия Колман
Джерело: Getty Images

Англійська акторка Олівія Колман на якийсь час стала волонтером. Власниця премії Оскар відвідала склад ЮНІСЕФ у Копенгагені, де пакувала гуманітарну допомогу для дітей з України.

Назвавши свій візит “привілеєм”, Олівія запакувала речі, які незабаром вирушать до українських родин. Окрім важливої гуманітарної допомоги, у посилки входитимуть головоломки, м’ячі, ігри та рукописне послання від зірки. Буде відправлено і набори для відпочинку, сімейної гігієни.

– Для мене було великою честю приєднатися до блискучої роботи Відділу глобального постачання ЮНІСЕФ… Це набори для навчання та розвитку, медичні та акушерські набори, і вони дають змогу ЮНІСЕФ підтримати найуразливіших дітей та сім’ї, хоч би де вони перебували, українських дітей, які продовжують гинути та діставати поранень внаслідок цього жахливого насильства, що відбувається навколо них, – сказала Колман.

Акторка додала, що гуманітарні потреби в Україні продовжують зростати, тому життєво важливо, щоб ЮНІСЕФ міг надавати підтримку.

Зараз дивляться

– Дуже важливо, щоб діти могли отримувати таку підтримку. Бомба скинута, і ви втрачаєте все. Ви втрачаєте своє право і свою здатність бути чистими та почуватися в безпеці, а діти водночас втрачають право гратися та навчатися, відчувати, що про них піклуються. Тож це так важливо. У світі немає дитини, відповідальної за будь-яку війну, і ми маємо зробити все, щоб про них не забули і про них дбали, – зазначила Олівія.

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Джерело
Daily Mail
Теги
актриса Підтримка України
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