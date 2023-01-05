Финалист проекта Пары на миллион и комик Марк Куцевалов завершил поход из Киева в Херсон. Артист смог собрать почти 2,5 млн грн, чтобы вернуть связь жителям Херсона с помощью Starlink.

До этого финалист шоу на Новом канале сумел собрать 2,9 млн грн, пройдя от Черноморска до Говерлы. На эти средства были приобретены три машины скорой помощи и внедорожник. В канун Нового года Марк преодолел пешком еще один непростой путь — во время преодоления маршрута из Киева до Херсона он собрал 2 469 760 грн. Деньги планирует потратить на закупку Starlink для жителей Херсона.

– Этот поход сложнее летнего. Темнеет рано, по трассе идти удобнее, но страшно – рядом проносятся машины. Сходишь с трассы — оказываешься в сугробе. Сходить в туалет и ночевать в просто спальном мешке было проблематично. Хочу поблагодарить тех, кто донатил и помогал с ночлегом, — заявил Марк в интервью Зе Интервьюер.

В некоторые дни Марк проходил по 50 с лишним километров. Иногда ему приходилось идти всю ночь в поисках ночлега. В крупных городах Куцевалов проводил встречи с местными фанатами — на них также активно собирали средства на Starlink. Как и планировал, свой поход он завершил в Херсоне.

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