Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Іраклі Макацарія охрестив свого сина і поділився знімками з церемонії

12 Липня 2023, 19:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Иракли Макацария

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі Макацарія охрестив свою дитину. Радісною подією він поділився з шанувальниками в Instagram, показавши сімейне фото.

Так, на знімку він позує зі своєю 21-річною дружиною Лізою Чічуа та їхнім маленьким сином Георгієм. Щоправда, пара вирішила приховати обличчя хлопчика емодзі – мабуть, щоб не наврочили.

Іраклі Макацарія

Сама Ліза також показала, як проходила церемонія хрещення в колі близьких і друзів. Вона була зі своїм малюком у церкві, а також позувала на вулиці під променями сонця.

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія

Нагадаємо, що Іраклі Макацарія вперше став батьком 2 червня. Ексхолостяк не зміг стримати сліз від такої радісної новини.

Про вагітність Лізи стало відомо ще в лютому 2023 року – тоді майбутня мама випадково показала свій круглий живіт. Однак, пара намагалася приховати цей факт, а вже в травні Іраклі зізнався, що готується стати батьком.

Одруження Макацарія відбулося в липні 2022 року. Церемонія була організована в Грузії, куди було запрошено велику кількість гостей і близьких.

Читайте також:
ИраклиІраклі Макацарія одружився з 20-річною обраницею: як пройшло весілля

Теги
Іраклі Макацарія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь