Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі Макацарія охрестив свою дитину. Радісною подією він поділився з шанувальниками в Instagram, показавши сімейне фото.

Так, на знімку він позує зі своєю 21-річною дружиною Лізою Чічуа та їхнім маленьким сином Георгієм. Щоправда, пара вирішила приховати обличчя хлопчика емодзі – мабуть, щоб не наврочили.

Сама Ліза також показала, як проходила церемонія хрещення в колі близьких і друзів. Вона була зі своїм малюком у церкві, а також позувала на вулиці під променями сонця.

Нагадаємо, що Іраклі Макацарія вперше став батьком 2 червня. Ексхолостяк не зміг стримати сліз від такої радісної новини.

Про вагітність Лізи стало відомо ще в лютому 2023 року – тоді майбутня мама випадково показала свій круглий живіт. Однак, пара намагалася приховати цей факт, а вже в травні Іраклі зізнався, що готується стати батьком.

Одруження Макацарія відбулося в липні 2022 року. Церемонія була організована в Грузії, куди було запрошено велику кількість гостей і близьких.