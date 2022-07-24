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Іраклі Макацарія одружився з 20-річною обраницею: як пройшло весілля

24 Липня 2022, 15:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Иракли

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 та грузинський кінопродюсер Іраклі Макацарія одружився. Він показав, як відбулася весільна церемонія в Instagram.

37-річний режисер одружився з 20-річною Лізою Чічуа. Відомо, що пара зіграла весілля у Грузії – на важливу подію запросили величезну кількість гостей, включаючи близьких та друзів.

Церемонія не обійшлася без сліз — наречений ледве стримував емоції, коли побачив Лізу у весільній сукні. У цей момент її вів батько під вінець до Іраклі, який витирав рукою сльози, тримаючи при цьому букет троянд.

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Для церемонії наречений вибрав класичний чорний костюм із метеликом, а наречена – білу пишну сукню та мінімалістичний макіяж.

У Stories також видно, як пара розважала гостей своїм танцем, а потім і заспівали на сцені під загальний веселий настрій натовпу. Судячи з розважальної програми, весілля було цікавим і продуманим навіть для гостей.

Вперше про весілля заговорили 28 квітня, коли Іраклі зробив пропозицію Лізі. Це сталося на гірській вершині в Тбілісі в оточенні найближчих друзів та родичів. Дівчина прийняла пропозицію руки та серця, а потім похвалилася каблучкою з діамантом.

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