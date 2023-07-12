Главный герой романтического реалити Холостяк 6 Иракли Макацария окрестил своего ребенка. Радостным событием он поделился с поклонниками в Instagram, показав семейное фото.

Так, на снимке он позирует со своей 21-летней женой Лизой Чичуа и их маленьким сыном Георгием. Правда, пара решила скрыть лицо мальчика эмодзи — видимо, чтобы не сглазили.

Сама Лиза также показала, как проходила церемония крещения в кругу близких и друзей. Она была со своим малышом в церкви, а также позировала на улице под лучами солнца.

Напомним, что Иракли Макацария впервые стал отцом 2 июня. Экс-холостяк не смог сдержать слез от такой радостной новости.

О беременности Лизы стало известно еще в феврале 2023 года — тогда будущая мама случайно показала свой круглый живот. Однако, пара пыталась скрыть этот факт, а уже в мае Иракли признался, что готовится стать отцом.

Женитьба Макацария состоялась в июле 2022 года. Церемония была организована в Грузии, куда было приглашено большое количество гостей и близких.