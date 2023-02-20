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Холостяк Іраклі Макацарія стане батьком

20 Лютого 2023, 12:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Иракли

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 та грузинський кінопродюсер Іраклі Макацарія стане батьком. Про це стало відомо від його 20-річної дружини Лізи Чічуа – вона показала живіт, що округлився, в Instagram.

Так, йдеться про спільне з Іраклі фото. До Дня святого Валентина пара знялася для реклами в Instagram, де Ліза намагалася приховати під сукнею свою вагітність.

У знімку для реклами Макацарія ніжно обіймає свою дружину й освідчується їй у коханні на День святого Валентина.

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Під публікацією фанати вже встигли привітати з майбутнім поповненням у сім’ї – приховати від суспільства вагітність Лізи не вдалося:

  • Скоро ви будете найщасливішими. Кохання вам безмежне.
  • Вас уже троє! Бережіть один одного! Любіть та оберігайте!
  • Незабаром буде поповнення.
  • Вітаю вас із пузожителем.

Нагадаємо, що Макацарія одружився у середині літа 2022 року. Його обраницею стала 20-річна грузинка Ліза Чічуа, і їй він зробив пропозицію руки та серця на гірській вершині у Тбілісі.

Вперше про їхні стосунки стало відомо ще у квітні 2021 року. Тоді Іраклі заявляв, що його не турбує 17-річна різниця у віці.

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