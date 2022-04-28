Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 і грузинський кінопродюсер Іраклі Макацарія одружується.

Його обраницею стала 20-річна грузинка Ліза Чічуа. Іраклі романтично освідчився коханій на гірській вершині у Тбілісі.

Ексхолостяк зробив пропозицію руки і серця в колі найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі став перед коханою на коліно і, не стримуючи сліз, покликав заміж.

Ліза також теж не змогла стримати емоцій. Вона відповіла коханому згодою, а потім похизувалася каблучкою з діамантом.

На честь радісної події у небі прогримів святковий салют, а на землі засяяв напис Marry Me (Виходь за мене).

Зазначимо, що Іраклі та Ліза публічно оголосили про свої стосунки у квітні 2021 року. За словами Макацарія, його не турбує 17-річна різниця у віці, оскільки їм добре разом.

Обраниця Іраклі навчалася в Тбіліському державному медичному університеті, а з 2021 року працює в організації охорони здоров’я Грузії. Також вона відома як учасниця вокальних проєктів.

Нагадаємо, що у 2016 році Іраклі Макацарія шукав своє кохання на романтичному реаліті Холостяк в Україні. У фіналі він обрав модель Альону Лесик, проте через рік стосунків пара розійшлася.