Главный герой романтического реалити Холостяк 6 и грузинский кинопродюсер Иракли Макацария женился. Он показал, как прошла свадебная церемония в Instagram.

37-летний режиссер женился на 20-летней Лизе Чичуа. Известно, что пара сыграла свадьбу в Грузии — на важное событие пригласили огромное количество гостей, включая близких и друзей.

Церемония не обошлась без слез — жених с трудом сдерживал эмоции, когда увидел Лизу в свадебном платье. В этот момент ее вел отец под венец к Иракли, который вытирал слезы рукой, держа при этом букет роз.

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Для церемонии жених выбрал классический черный костюм с бабочкой, а невеста — белое пышное платье и минималистичный макияж.

В Stories также видно, как пара развлекала гостей своим зажигательным танцем, а затем и спели на сцене под общее веселое настроение толпы. Судя по развлекательной программе, свадьба была интересной и продуманной даже для гостей.

Впервые о свадьбе заговорили 28 апреля, когда Иракли сделал предложение Лизе. Это произошло на горной вершине в Тбилиси в окружении самых близких друзей и родственников. Девушка приняла предложение руки и сердца, а затем похвасталась кольцом с бриллиантом.