Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 і грузинський кінопродюсер Іраклі Макацарія заснував благодійний фонд, який допомагає Україні.

Фонд Врятуємо Україну (Save Ukraine) Макацарія створив разом із другом Ноє Сулаберідзе. За короткий час їм вдалося поширити інформацію та зібрати гуманітарну допомогу.

Іраклі зазначив, що грузинський народ дуже швидко увімкнувся, вдячний він за допомогу і будівельній компанії ORBI Group, відомій в Україні.

Вони надають допомогу українцям, які були змушені втекти від війни до Грузії. Перспектива фонду є довгостроковою, оскільки після закінчення війни нашому народу потрібна буде допомога.

– Зібравши перші кошти, за підтримки нашого посольства ми привезли гуманітарну допомогу до Польщі. Мені дуже хотілося, щоб ті люди, які тільки перетнули кордон, побачили знайоме їм обличчя. У такі складні моменти психологічна підтримка є не менш важливою. Дуже емоційно і хвилююче було бачити, як люди підходили до мене та дякували за те, що ми разом, за те, що грузинський народ допомагає, – сказав екс-Холостяк.

Іраклі впевнений, що перемога – за Україною, оскільки зло ніколи не зможе перемогти добро. Також він зазначив, що українська армія потужна і дає гідну відсіч ворогові.

Весь цивілізований світ наразі допомагає Україні. Зірки виступають із підтримкою та надають різноманітну допомогу. Так, наприклад, у Великій Британії пройшов благодійний концерт, на якому зібрали для нашої країни $16 млн.