Український продюсер і співак Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) подарував своєму синові Андрію на день народження доволі незвичайний і дорогий подарунок. Артист підніс спадкоємцю криптогаманець із біткоїнами.

6 вересня хлопчик відзначив свій 13-й день народження. Про те, що Андрій мріяв про біткоїн, розповіла його мама, екс-дружина Потапа Ірина Горова.

– Він хоче біткоїн купити. В нього свої плани іншого покоління і це прикольно, – сказала вона.

Ірина зазначила, що точно не знає, який подарунок Потап презентував Андрію, оскільки в них свої таємниці.

– Тато начебто і подарував йому цей криптогаманець із біткоїном, якусь частину. В них є така тема – чоловічі таємниці. Андрій мені каже: Так, мама, це секрет, наші чоловічі штучки, – розповіла Горова.

Сам артист поки що не розповідав, що подарував синові. Варто зазначити, що на сьогодні, 24 вересня, вартість одного біткоїну становить понад 1 млн грн.

Потап та Ірина були одружені 13 років. Вони зіграли весілля в 1999 році і розлучилися в 2014. При цьому екс-подружжя залишилося в хороших стосунках і навіть продовжують разом працювати.

Раніше Потап розповів про стосунки Насті Каменських із Іриною Горовою. Виконавець зазначив, що між ними ні дружби, ні ворожнечі.

Сама ж Каменських в одному з інтерв’ю заявила, що з Іриною в неї ніяких стосунків немає, а ось із Андрієм вони спілкуються добре. Хлопчик приїжджає до них у гості і залишається з ночівлею.