Українська співачка Настя Каменських показала, як її зустрічає з гастролей чоловік, музичний продюсер Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко).

Каменських повернулася додому в Київ після тривалих гастролей в Туреччині. Вдома на неї чекав сюрприз від Потапа, якого в той час не було поруч.

Продюсер залишив їй сніданок і записку, а також букет квітів у вазі.

– Друзі, я вже приїхала додому та виявила, що мій Льоша купив мені квіти, залишив сніданок і записку, – сказала Настя.

Також зірка прочитала, що їй написав у посланні чоловік.

– Кохана, це тобі. Я тебе люблю. До скорої зустрічі, – поділилася Каменських.

Настю зворушив вчинок Потапа ледь не до сліз.

– Ти найкращий чоловік на світі. Ти найкращий чоловік, – повторила кілька разів артистка.

Раніше Настя Каменських опублікувала відверте фото в купальнику в леопардовий принт. Зірка позувала на тлі пальм і гір. Кадр був зроблений в Анталії, де у співачки був концерт.

Багато шанувальників прийшли в захват від фігури виконавиці, проте деякі поцікавилися, як реагує Потап на такі знімки, тим більше, коли навколо стільки чоловіків.

Сама артистка часто ділиться відвертими фото та не реагує на хейтерів.