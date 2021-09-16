Український музичний продюсер і співак Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) розповів, які стосунки в Насті Каменських із його колишньою дружиною Іриною Горовою.

За словами Потапа, він задоволений тими стосунками, які склалися між його нинішньою та колишньою дружинами. Артист зазначив, що це не дружба, але головне, що не війна.

– Мене влаштовує їхнє спілкування між собою. Мені здається, що якщо моя перша дружина буде товаришувати з другою, то це неправильно. Повинні бути точно не військові дії, але і не дружба, – сказав продюсер.

Він зазначив, що це два різні періоди в його житті.

– Дві різні системи стосунків, різні жінки та різний погляд на світ. Наразі їхнє спілкування я б назвав дипломатичним паритетом, – сказав Потап.

Сама ж Каменських в одному з інтерв’ю заявила, що з Горовою в неї ніяких стосунків немає, а ось зі своїм пасинком Андрієм вона спілкується чудово.

– Стосунки в нас чудові. Він творчий хлопчик і дуже схожий на Льошу… Ми бачимося, він приїжджає до нас у гості, залишається з ночівлею. Потап дуже багато часу приділяє йому і це важливо, оскільки всі хлопчики повторюють у результаті за татом, – сказала Настя.

Нагадаємо, що Потап та Ірина Горова розлучилися в 2014 році, проте повідомили про це тільки через два роки – в 2016 році.

Про стосунки Насті Каменських і Потапа офіційно стало відомо в день їхнього весілля в 2019 році, до цього артисти ретельно приховували особисте життя.