Украинский продюсер и певец Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) подарил своему сыну Андрею на день рождения довольно необычный и дорогой подарок. Артист преподнес наследнику криптокошелек с биткоинами.

6 сентября мальчик отметил свой 13-й день рождения. О том, что Андрей мечтал о биткоине, рассказала его мама, экс-супруга Потапа Ирина Горовая.

— Он хочет биткоин купить. У него свои планы другого поколения и это прикольно, — сказала она.

Ирина отметила, что точно не знает, какой подарок Потап презентовал Андрею, поскольку у них свои тайны.

— Папа вроде бы и подарил ему этот криптокошелек с биткоинами, какую-то часть. У них есть такая тема — мужские тайны. Андрей мне говорит: Так, мама, это секрет, наши мужские штучки, — рассказала Горовая.

Сам артист пока что не рассказывал, что подарил сыну. Стоит отметить, что на сегодня, 24 сентября, один биткоин стоит более 1 млн грн.

Потап и Ирина состояли в браке 13 лет. Они поженились в 1999 году и развелись в 2014. При этом экс-супруги остались в хороших отношениях и даже продолжают вместе работать.

Ранее Потап рассказал об отношениях Насти Каменских с Ириной Горовой. Исполнитель отметил, что между ними ни дружбы, ни вражды.

Сама же Каменских в одном из интервью заявила, что с Ириной у нее никаких отношений нет, а вот с Андреем они общаются хорошо. Мальчик приезжает к ним в гости и остается с ночевкой.