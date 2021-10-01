Син українського музичного продюсера Потапа Андрій розповів, скільки заробляє на своєму Instagram.

За словами 13-річного хлопчика, пости він не робить, але виставляє Instagram-stories.

– Коли активно вів профіль, то виставляв stories – $50. Але якби не мої батьки, то я б цього не отримав, – сказав Андрій.

Також хлопчик розповів, що раніше його зірковий тато платив йому гроші за хороші оцінки в школі.

– 12 балів – 120 грн, 11 балів – 110 грн, 10 балів – 100 грн, 9 балів – 90 грн, 8 балів – 80 грн. Якщо отримував 2 бали, тоді мінус 100 грн, а за 1 бал – мінус 110 грн, – розповів він.

Андрій зазначив, що таку систему вони придумали разом із Потапом, оскільки він сказав, що йому не вистачає мотивації вчитися.

Крім того, хлопчик зазначив, що йому не вистачає часу, проведеного з батьком, оскільки в того складна робота та щільний графік.

– Наразі ми бачимося раз у півтора тижні, – сказав Андрій.

Раніше ми писали, що Потап подарував своєму 13-річному синові біткоїни. Такий щедрий подарунок продюсер підніс хлопчикові на честь його дня народження. Про це розповіла екс-дружина Потапа Ірина Горова.

Крім того, вона зазначила, що Андрій давно мріяв про біткоїн. Варто зазначити, що на сьогодні, 1 жовтня, вартість одного біткоїну понад 1,2 млн грн.