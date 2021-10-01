Сын украинского музыкального продюсера Потапа Андрей рассказал, сколько зарабатывает на своем Instagram.

По словам 13-летнего мальчика, посты он не делает, но выставляет Instagram-stories.

— Когда активно вел профиль, то выставлял stories — $50. Но если бы не мои родители, то я бы этого не получил, — сказал Андрей.

Также мальчик рассказал, что раньше его звездный папа платил ему деньги за хорошие оценки в школе.

— 12 баллов — 120 грн, 11 баллов — 110 грн, 10 баллов — 100 грн, 9 баллов — 90 грн, 8 баллов — 80 грн. Если получал 2 балла, тогда минус 100 грн, а за 1 балл — минус 110 грн, — рассказал он.

Андрей отметил, что такую систему они придумали вместе с Потапом, поскольку он сказал, что ему не хватает мотивации учиться.

Кроме того, мальчик отметил, что ему не хватает времени, проведенного с отцом, поскольку у того сложная работа и плотный график.

— Сейчас мы видимся раз в полторы недели, — сказал Андрей.

Ранее мы писали, что Потап подарил своему 13-летнему сыну биткоины. Такой щедрый подарок продюсер преподнес мальчику в честь его дня рождения. Об этом рассказала экс-супруга Потапа Ирина Горовая.

Кроме того, она отметила, что Андрей давно мечтал о биткоине. Стоит отметить, что на сегодня, 1 октября, один биткоин стоит более 1,2 млн грн.