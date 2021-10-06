Учасники італійського гурту Maneskin опублікували низку відвертих фото, на яких позують абсолютно без одягу.
Музиканти з Maneskin і раніше не соромилися провокувати публікую контентом з відміткою 18+, але зараз вони перевершили самі себе.
В офіційному Instagram колективу з’явилися знімки, на яких вони зображені повністю оголеними.
Потім артисти опублікували і фото, зроблені за лаштунками. Як виявилося, учасники Maneskin і в гримерці ходили абсолютно голими. На кадрах їх інтимні частини тіла прикриті невеликими зірочками.
Провокаційні знімки одразу облетіти мережу. Шанувальники гурту ринулися в коментарях писати про своє здивування. Деякі також цікавилися, як почувався фотограф під час роботи з Maneskin.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Oh mamma mia.
- Інфаркт.
- Королева і королі.
- Пресвята Діва Марія.
- У мене аж щелепа відвисла.
- Боже, я таки бісексуальна.
- Якщо Instagram прибере це, я зійду з розуму.
- Після таких фото Instagram знову зламається.
- Уявіть, що у вас є троє друзів-чоловіків, і вам так комфортно з ними, що ви можете легко лежати на них голим. Просто вау.
- Просто хороші друзі зволожуються дитячим маслом і чекають, поки воно висохне, правильно?
- Про що думав фотограф, роблячи ці кадри?
Концерт Maneskin у Києві
28 вересня стало відомо, що італійський гурт Maneskin приїде до Києва з концертом. Виступ очікується 7 березня.
Буквально за лічені хвилини під постом гурту з’явилася величезна кількість коментарів від українських користувачів, які з нетерпінням чекають концерт.
30 вересня сайт concert.ua відкрив для продажу квитки на концерт Maneskin у Києві. Однак тільки за перші 15 хвилин набігло 6,5 тисячі охочих. Уже через годину всі квитки були розкуплені.