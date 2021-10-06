Учасники італійського гурту Maneskin опублікували низку відвертих фото, на яких позують абсолютно без одягу.

Музиканти з Maneskin і раніше не соромилися провокувати публікую контентом з відміткою 18+, але зараз вони перевершили самі себе.

В офіційному Instagram колективу з’явилися знімки, на яких вони зображені повністю оголеними.

Потім артисти опублікували і фото, зроблені за лаштунками. Як виявилося, учасники Maneskin і в гримерці ходили абсолютно голими. На кадрах їх інтимні частини тіла прикриті невеликими зірочками.

Провокаційні знімки одразу облетіти мережу. Шанувальники гурту ринулися в коментарях писати про своє здивування. Деякі також цікавилися, як почувався фотограф під час роботи з Maneskin.

Що пишуть користувачі в коментарях:

Oh mamma mia.

Інфаркт.

Королева і королі.

Пресвята Діва Марія.

У мене аж щелепа відвисла.

Боже, я таки бісексуальна.

Якщо Instagram прибере це, я зійду з розуму.

Після таких фото Instagram знову зламається.

Уявіть, що у вас є троє друзів-чоловіків, і вам так комфортно з ними, що ви можете легко лежати на них голим. Просто вау.

Просто хороші друзі зволожуються дитячим маслом і чекають, поки воно висохне, правильно?

Про що думав фотограф, роблячи ці кадри?

Концерт Maneskin у Києві

28 вересня стало відомо, що італійський гурт Maneskin приїде до Києва з концертом. Виступ очікується 7 березня.

Буквально за лічені хвилини під постом гурту з’явилася величезна кількість коментарів від українських користувачів, які з нетерпінням чекають концерт.

30 вересня сайт concert.ua відкрив для продажу квитки на концерт Maneskin у Києві. Однак тільки за перші 15 хвилин набігло 6,5 тисячі охочих. Уже через годину всі квитки були розкуплені.