Участники итальянской группы Maneskin опубликовали ряд откровенных фото, на которых позируют абсолютно без одежды.

Ребята из Maneskin и раньше не стеснялись провоцировать публикую контентом с отметкой 18+, но сейчас они превзошли сами себя.

В официальном Instagram коллектива появились снимки, на которых они запечатлены полностью обнаженными.

Потом артисты опубликовали и фото, сделанные за кулисами. Как оказалось, ребята из Maneskin и в гримерке ходили абсолютно голыми. На кадрах их интимные части тела прикрыты небольшими звездочками.

Провокационные снимки сразу облететь сеть. Поклонники группы кинулись в комментариях писать о своем удивлении. Некоторые также интересовались, как себя чувствовал фотограф во время работы с Maneskin.

Что пишут пользователи в комментариях:

Oh mamma mia.

Инфаркт.

Королева и короли.

Пресвятая Дева Мария.

У меня аж челюсть отвисла.

Боже, я таки бисексуальна.

Если Instagram уберет это, я сойду с ума.

После таких фото Instagram опять сломается.

Представьте, что у вас есть трое друзей-мужчин, и вам так комфортно с ними, что вы можете легко лежать на них голым. Просто вау.

Просто хорошие друзья увлажняются детским маслом и ждут, пока оно высохнет, верно?

О чем думал фотограф, делая эти кадры?

Концерт Maneskin в Киеве

28 сентября стало известно, что итальянская группа Maneskin приедет в Киев с концертом. Выступление ожидается 7 марта.

Буквально за считанные минуты под постом группы появилось огромное количество комментариев от украинских пользователей, которые с нетерпением ждут концерт.

30 сентября сайт concert.ua открыл для продажи билеты на концерт Maneskin в Киеве. Однако только за первые 15 минут набежало 6,5 тысячи желающих. Уже через час все билеты были раскуплены.