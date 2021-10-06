Участники итальянской группы Maneskin опубликовали ряд откровенных фото, на которых позируют абсолютно без одежды.
Ребята из Maneskin и раньше не стеснялись провоцировать публикую контентом с отметкой 18+, но сейчас они превзошли сами себя.
В официальном Instagram коллектива появились снимки, на которых они запечатлены полностью обнаженными.
Потом артисты опубликовали и фото, сделанные за кулисами. Как оказалось, ребята из Maneskin и в гримерке ходили абсолютно голыми. На кадрах их интимные части тела прикрыты небольшими звездочками.
Провокационные снимки сразу облететь сеть. Поклонники группы кинулись в комментариях писать о своем удивлении. Некоторые также интересовались, как себя чувствовал фотограф во время работы с Maneskin.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Oh mamma mia.
- Инфаркт.
- Королева и короли.
- Пресвятая Дева Мария.
- У меня аж челюсть отвисла.
- Боже, я таки бисексуальна.
- Если Instagram уберет это, я сойду с ума.
- После таких фото Instagram опять сломается.
- Представьте, что у вас есть трое друзей-мужчин, и вам так комфортно с ними, что вы можете легко лежать на них голым. Просто вау.
- Просто хорошие друзья увлажняются детским маслом и ждут, пока оно высохнет, верно?
- О чем думал фотограф, делая эти кадры?
Концерт Maneskin в Киеве
28 сентября стало известно, что итальянская группа Maneskin приедет в Киев с концертом. Выступление ожидается 7 марта.
Буквально за считанные минуты под постом группы появилось огромное количество комментариев от украинских пользователей, которые с нетерпением ждут концерт.
30 сентября сайт concert.ua открыл для продажи билеты на концерт Maneskin в Киеве. Однако только за первые 15 минут набежало 6,5 тысячи желающих. Уже через час все билеты были раскуплены.