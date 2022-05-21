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Імпровізація вдалася: Хливнюк підняв настрій українцям кумедним танцем

21 Травня 2022, 15:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Імпровізація вдалася: Хливнюк підняв настрій українцям кумедним танцем

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк насмішив українців кумедним танцем. Так співак нагадав, що навіть за умов війни треба зберігати позитив.

Відео з виступом розмістили на офіційній сторінці Бумбокс в Instagram.

У короткому ролику Андрій стоїть у військовій амуніції, а позаду нього — полиці з екіпіруванням для солдатів. Крім професійних рухів, Хливнюк встигає співати легендарну пісню попгурту Arabesque – Midnight Dancer.

Зараз дивляться

Імпровізація музиканта принесла свої плоди – фанати Бумбоксу зраділи старанням лідера гурту, що й було суттю відео:

  • Ну, ми таке точно не заспіваємо! То ж не Червона калина!
  • Наш Андрій Хливнюк чудовий у будь-якому настрої.
  • У мене колеги теж так танцюють!
  • Ще трохи потренуватися і переплюне Монатика!

Андрій продовжує зберігати позитив навіть попри поранення, яке отримав через мінометний обстріл з боку РФ. У перші дні повномасштабного вторгнення музикант записався в ТРО для захисту української землі. Як можна помітити, музикант відновився і радує фанатів своїми танцями.

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Теги
Бумбокс, Війна в Україні
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