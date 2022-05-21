Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк насмешил украинцев забавным танцем. Таким образом певец напомнил, что даже в условиях войны нужно сохранять позитив.

Видео с выступлением разместили на официальной странице Бумбокс в Instagram.

В коротком ролике Андрей стоит в военной амуниции, а сзади него — полки с экипировкой для солдат. Помимо профессиональных движений, Хлывнюк успевает напевать легендарную песню поп-группы Arabesque — Midnight Dancer.

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Импровизация музыканта принесла свои плоды — фанаты Бумбокс обрадовались стараниям лидера группы, что и было сутью видео:

Ну, мы такое точно не споем! Это ж не Червона калина!

Наш Андрей Хлывнюк прекрасен в любом настроении.

У меня коллеги тоже так пляшут!

Еще чуть-чуть потренироваться и переплюнет Монатика!

Андрей продолжает сохранять позитив, даже несмотря на ранение, которое получил из-за минометного обстрела со стороны РФ. В первые дни полномасштабного вторжения, музыкант записался в ТРО для защиты украинской земли. Как можно заметить, музыкант восстановился и радует фанатов своими танцами.