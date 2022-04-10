Пісня Hey Hey Rise Up британського рок-гурту Pink Floyd та фронтмена українського гурту Бумбокс Андрія Хливнюка очолила чарти iTunes у понад 20 країнах світу.

Усього за день композиція зайняла перший рядок у 25 країнах. Серед яких – США, Велика Британія, Канада, Польща, Чехія, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Швеція, Швейцарія та інші. Про це Бумбокс повідомили в своєму Facebook.

– З огляду на те, що зібрані від релізу гроші йдуть на допомогу Україні, здається, все вийшло чудово. Велике дякуємо Pink Floyd і особисто Девіду Гілмору, – написали в акаунті колективу.

7 квітня легендарний гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise Up на підтримку України. Пісню рокери записали в колаборації з Андрієм Хливнюком.

У композиції звучить вокал українського співака. Йдеться про його виконання пісні Ой, у лузі червона калина на Софійській площі в Києві.

Варто зазначити, що Pink Floyd не випускав новий матеріал із 1994 року.