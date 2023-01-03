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Боремося і проходимо обстеження: Ілона Гвоздьова про проблеми зі здоров’ям чоловіка

3 Січня 2023, 16:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Боремося і проходимо обстеження: Ілона Гвоздьова про проблеми зі здоров’ям чоловіка

Хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров’ям у свого чоловіка, Івана Хом’ячука. Він зіткнувся з алопецією – втратою волосся з тіла.

В Instagram танцівниця влаштувала рубрику Питання-відповідь. Так, хтось із підписників поцікавився – що у її чоловіка з бровами. Все тому, що вони порідшали.

– Цей рік сильно вдарив по здоров’ю чоловіка і з’явилася хвороба – алопеція. Намагаємося боротися і проходимо дослідження поки що. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі – зайва річ, і намагається його позбутися, – чесно розповіла Ілона.

Илона Гвоздева муж

Зараз дивляться

Варто зазначити, що алопеція може бути як повною, так і частковою або локальною. Тобто втрата волосся може бути не по всьому тілу, а лише на певних його ділянках. Згідно з відповіддю Гвоздьової, очевидно, що хвороба торкнулася обличчя чоловіка.

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Фото: Ілона Гвоздьова

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