Екслідер гурту Тартак Олександр Положинський зізнався, що під час служби у лавах ЗСУ у нього загострилися старі недуги та з’явилися нові хвороби. Почалося це за півроку.

– Виявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те щоб я зовсім посипався, але трохи почав здавати. На даний момент фізичний і, як наслідок, моральний стан терпимий, але далеко не ідеальний. Питання є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримав остаточну негативну відповідь, – поділився він.

Каже, йому хотілося б стати офіцером. Однак зізнається, що не так прикро за це, як усвідомлення того, що його потенціал людини, здатної приносити більше користі на іншій посаді, помітний лише йому.

Наголошує, зараз його перевели до іншого підрозділу в межах 47-ї бригади. Чи потрапить на фронт – поки що не знає.

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