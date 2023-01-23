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Фото Персони

Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем: Рука плохо работает

23 января 2023, 12:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілона Гвоздьова

Хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась. Так, звезда испытывает боли в ключице и предплечья — из-за этого ее рука не может нормально функционировать.

О проблемах Илона рассказала в Instagram.

— Сначала немного покалывало, но чем дальше — тем хуже. Левая рука плохо работает. Если нервничаю, то чувствую пульсацию возле ключицы, — призналась Гвоздева.

Илона Гвоздева

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Учитывая, что хореография требует полного контроля над телом и физическое здоровье, танцовщица вынуждена искать решение. Так, Илона уже ищет специалиста по массажу — вполне возможно, что причиной болям стали стресс и депрессия, которая влияет на всех украинцев.

Чтобы передать свое состояние, хореограф сравнила себя с кафелем, который трескается и разрывается изнутри. 

— Хотя снаружи вроде бы все хорошо, — добавила танцовщица.

Гвоздева

Примечательно, что проблемы со здоровьем у мужа Гвоздевой также наблюдались. Так, в начале года хореограф призналась, что ее муж Иван столкнулся с алопецией — это потеря волос на теле. На одном из снимков он появился с бровями, которые заметно проредились. По заявлениям Илоны — тяжелый 2022 год ударил по здоровью ее близких.

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