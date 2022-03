Ілон Маск заявив, що готовий побити Путіна однією лівою рукою

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск запевнив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна лише однією лівою рукою. Про це він заявив у відповіді главі Чечні Рамзану Кадирову.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

