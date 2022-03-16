Ілон Маск заявив, що готовий побити Путіна однією лівою рукою

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск запевнив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна лише однією лівою рукою. Про це він заявив у відповіді главі Чечні Рамзану Кадирову.

– Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся використовувати лише ліву руку, а я навіть не лівша. Ілона, – зазначив у Twitter Маск.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage. If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed. Elona — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

Мільярдер перейменував свій акаунт у соціальній мережі Twitter на Ілону Маск після того, як Рамзан Кадиров зневажливо назвав його жіночим іменем.

Глава Чечні написав, що Маск має пройти спеціальні навчальні тренінги, щоб бути готовим до зустрічі з президентом РФ Путіним. На що Ілон Маск запевнив, що готовий на двобій з очільником Кремля, навіть якщо йому доведеться використовувати лише ліву руку.

14 березня Ілон Маск викликав Володимира Путіна на поєдинок за Україну, а після цього у соціальній мережі Twitter йому зневажливо відповів Рамзан Кадиров.