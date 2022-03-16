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Ілон Маск заявив, що готовий побити Путіна однією лівою рукою

16 Березня 2022, 03:57
Юля Захарченко редакторка стрічки
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск запевнив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна лише однією лівою рукою. Про це він заявив у відповіді главі Чечні Рамзану Кадирову.

– Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся використовувати лише ліву руку, а я навіть не лівша. Ілона, – зазначив у Twitter Маск.

Мільярдер перейменував свій акаунт у соціальній мережі Twitter на Ілону Маск після того, як Рамзан Кадиров зневажливо назвав його жіночим іменем.

Глава Чечні написав, що Маск має пройти спеціальні навчальні тренінги, щоб бути готовим до зустрічі з президентом РФ Путіним. На що Ілон Маск запевнив, що готовий на двобій з очільником Кремля, навіть якщо йому доведеться використовувати лише ліву руку.

14 березня Ілон Маск викликав Володимира Путіна на поєдинок за Україну, а після цього у соціальній мережі Twitter йому зневажливо відповів Рамзан Кадиров.

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Теги
Twitter , Ілон Маск , Володимир Путін , Рамзан Кадиров
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