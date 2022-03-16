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Илон Маск заявил, что готов побить Путина одной левой рукой

16 марта 2022, 03:57
Юля Захарченко редактор ленты
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Основатель компании SpaceX Илон Маск заверил, что готов побить президента России Владимира Путина только одной левой рукой. Об этом он заявил в ответе главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Спасибо за предложение, но такое замечательное обучение дало бы мне большое преимущество. Если он боится сразиться, я соглашусь использовать только левую руку, а я даже не левша. Илона, – отметил в Twitter Маск.

Миллиардер переименовал свой аккаунт в социальной сети Twitter в Илону Маск после того, как Рамзан Кадыров пренебрежительно назвал его женским именем.

Глава Чечни написал, что Маск должен пройти специальные обучающие тренинги, чтобы быть готовым к встрече с президентом РФ Путиным. На что Илон Маск заверил, что готов на поединок с главой Кремля, даже если ему придется использовать только левую руку.

14 марта Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок за Украину, а после этого в социальной сети Twitter ему пренебрежительно ответил Рамзан Кадыров.

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Теги
Twitter , Илон Маск , Владимир Путин , Рамзан Кадиров
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