Илон Маск заявил, что готов побить Путина одной левой рукой

Основатель компании SpaceX Илон Маск заверил, что готов побить президента России Владимира Путина только одной левой рукой. Об этом он заявил в ответе главе Чечни Рамзану Кадырову.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022