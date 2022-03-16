Илон Маск заявил, что готов побить Путина одной левой рукой

Основатель компании SpaceX Илон Маск заверил, что готов побить президента России Владимира Путина только одной левой рукой. Об этом он заявил в ответе главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Спасибо за предложение, но такое замечательное обучение дало бы мне большое преимущество. Если он боится сразиться, я соглашусь использовать только левую руку, а я даже не левша. Илона, – отметил в Twitter Маск.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage. If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed. Elona — Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022

Миллиардер переименовал свой аккаунт в социальной сети Twitter в Илону Маск после того, как Рамзан Кадыров пренебрежительно назвал его женским именем.

Глава Чечни написал, что Маск должен пройти специальные обучающие тренинги, чтобы быть готовым к встрече с президентом РФ Путиным. На что Илон Маск заверил, что готов на поединок с главой Кремля, даже если ему придется использовать только левую руку.

14 марта Илон Маск вызвал Владимира Путина на поединок за Украину, а после этого в социальной сети Twitter ему пренебрежительно ответил Рамзан Кадыров.