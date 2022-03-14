Найбагатша людина у світі Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок. Так, глава Tesla та SpaceX вирішив підтримати Україну, висміюючи боягузтво Путіна.

– Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставкою є Україна, – заявив мільярдер у Twitter.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Також він відмітив офіційну сторінку Кремля в соцмережі, і поставив питання російською: Ви згодні на цей бій?

Поки що уряд РФ ніяк не відреагував на заяви Маска. Тільки генеральний директор невдалої космічної компанії Роскосмос наважився відповісти мільярдеру. З огляду на те, що на тлі SpaceX компанія РФ з освоєння космосу виглядає безглуздо, у відповіді Рогозіна явно відчувається нотка заздрощів. Своїми словами він відповісти не зміг, тому поклався на творчість Олександра Пушкіна.

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата. А. С. Пушкин “Сказка о Попе и работнике его Балде” https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Відомо, що Маск усіляко допомагає Україні на фоні війни з Росією ще з 24 лютого.

Він неодноразово висловлював підтримку нашій країні – лише публікаціями в соцмережах, а й справою. Так, він надав нашій армії систему супутникового інтернету Starlink, яка вже допомагає нашим ЗСУ мати доступ до бездротової мережі у будь-якій точці.

Аналогічно вчинили й інші закордонні знаменитості – британський актор Бенедикт Камбербетч готовий прийняти біженців з України у своєму будинку. Таким чином він хоче приєднатися до урядової програми Великої Британії Homes for Ukraine.

Знаменитий письменник Стівен Кінг активно критикує дії Путіна та закликає зруйнувати стіну дезінформації, яка не дає жителям Росії бачити реальну картину того, що відбувається в Україні.