Илон Маск отреагировал на угрозы Рогозина об ответственности за передачу Starlink армии Украины на фоне войны. Миллиардер ответил главе Роскосмоса в Twitter.

— Слово нацист означает не то, что он думает, — заявил Илон на угрозу.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Рогозин обратился к Маску за то, что глава SpaceX передал Украине тысячи терминалов для использования спутникового интернета Starlink военными.

— Илон Маск причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи, а за это придется отвечать по-взрослому, — заявил Рогозин.

Маск высмеял слова главы Роскосмоса, и даже подыграл угрозам.

— Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно знать вас, — заявил глава Tesla.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Примечательно, что Рогозин обращается к Маску не в Twitter, а с помощью Telegram. Когда миллиардер приобрел соцсеть, глава Роскосмоса оперативно закрыл свою страницу и перешел в мессенджер, в котором глава Tesla не может удалить учетную запись надоедливого пользователя.

Ранее Рогозин уже пытался завоевать внимание американского миллиардера. В марте Маск вызвал Путина на поединок, и глава Роскосмоса решил заступиться за президента РФ. Сделал он это с помощью нелепого стиха, и кроме насмешек никакой реакции не вызвал.