Илон Маск серьезно задумался над созданием собственной соцсети. Об этом миллиардер рассказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Один из пользователей сервиса спросил главу Tesla о возможностях создания соцсети с открытым исходным кодом, в которой свобода слова и соблюдения свободы слова будут первостепенными принципами. По мнению фаната Маска, в сервисе также должна быть минимальной пропаганда.

Am giving serious thought to this

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022