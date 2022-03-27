Илон Маск серьезно задумался над созданием собственной соцсети. Об этом миллиардер рассказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Один из пользователей сервиса спросил главу Tesla о возможностях создания соцсети с открытым исходным кодом, в которой свобода слова и соблюдения свободы слова будут первостепенными принципами. По мнению фаната Маска, в сервисе также должна быть минимальной пропаганда.

— Я серьезно об этом задумался, — ответил на сообщение Илон.

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Учитывая, что у миллиардера огромное количество успешных стартапов и компаний, соцсеть также сможет составить конкуренцию уже существующим сервисам — Facebook, Instagram и Twitter.

Некоторые качества Илона могут сделать потенциальную соцсеть действительно независимой — в начале широкомасштабного вторжения России в Украину Маск отказался блокировать российские СМИ с помощью Starlink. Тогда миллиардер заявил, что всему виной принцип абсолютной свободы слова.

При этом, он помог Украине, предоставив доступ к спутниковому интернету Starlink и отправив “тысячи” терминалов нашей стране для подключения к сети.