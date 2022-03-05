Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ за допомогою StarLink. Так, мільярдер не хоче йти на цей крок через принцип абсолютної свободи слова.

– Деякі уряди (але не Україна) попросили за допомогою Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом. Вибачте, що я абсолютист свободи слова, – заявив глава Tesla у Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Раніше найбагатша людина у світі висловила підтримку Україні. Він опублікував твіт із прапорами нашої країни та побажав нам залишатися сильними.

???????????????????????? Hold Strong Ukraine ???????????????????????? — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Нагадаємо, що мільярдер на боці України, як і весь цивілізований світ. Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Маска за допомогою — нашій країні потрібен супутниковий інтернет Starlink, який забезпечує покриття бездротової мережі по всій земній кулі.

Глава SpaceX відповів на прохання, надавши необхідну апаратуру нашій країні. Крім цього, інженери компанії включили мобільний роумінг, щоб фазовані антенні грати могли підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.