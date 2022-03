Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ за допомогою StarLink. Так, мільярдер не хоче йти на цей крок через принцип абсолютної свободи слова.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022