Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Інтернет

Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ через Starlink

5 Березня 2022, 10:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ за допомогою StarLink. Так, мільярдер не хоче йти на цей крок через принцип абсолютної свободи слова.

– Деякі уряди (але не Україна) попросили за допомогою Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом. Вибачте, що я абсолютист свободи слова, – заявив глава Tesla у Twitter.

Раніше найбагатша людина у світі висловила підтримку Україні. Він опублікував твіт із прапорами нашої країни та побажав нам залишатися сильними.

Нагадаємо, що мільярдер на боці України, як і весь цивілізований світ. Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Маска за допомогою — нашій країні потрібен супутниковий інтернет Starlink, який забезпечує покриття бездротової мережі по всій земній кулі.

Глава SpaceX відповів на прохання, надавши необхідну апаратуру нашій країні. Крім цього, інженери компанії включили мобільний роумінг, щоб фазовані антенні грати могли підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу.

Читайте також:
Ілон Маск відмовився блокувати російські ЗМІ через StarlinkФедоров – айтішникам із РФ: Ви стаєте вигнанцями, не залишайтеся під залізним куполом

Теги
Starlink , Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь