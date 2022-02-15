Ілон Маск пожертвував акції своєї компанії Tesla у розмірі $5,7 млрд на благодійність.

Відомо, що передачу акцій було здійснено ще у листопаді минулого року — про це повідомляється в документі для Комісії з цінних паперів та бірж США. Щоправда, ім’я отримувача цінних паперів залишається прихованим.

Маск створив фонд, який допомагатиме фінансувати дослідження в галузі педіатрії та наукової освіти.

Такий крок зробив глава Tesla другою людиною за розмірами пожертвувань у США у 2021 році. Лідерство серед меценатів займає Білл Гейтс та Мелінда Гейтс, які минулого року віддали $15 млрд.

За останні місяці минулого року Маск продав акцій Tesla на суму понад $16 млрд. Більшість коштів пішла на оплату податку у розмірі $11 млрд за підприємницьку діяльність. Також мільярдер заявляв, що його активи є прозорими, і він не бере участі в різних махінаціях.

Раніше Ілон Маск заявив про готовність пожертвування $6 млрд ООН, якщо вони допоможуть урятувати світ. Раніше до мільярдера звернувся директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі, який розповів, що ця сума врятувала життя 42 млн людей. Щоправда, глава Tesla скептично поставився до слів Біслі.