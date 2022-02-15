Илон Маск пожертвовал акции своей компании Tesla в размере $5,7 млрд на благотворительность.

Известно, что передача акций была осуществлена еще в ноябре прошлого года — об этом сообщается в документе для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Правда, имя получателя ценных бумаг остается скрытой.

Маск создал фонд, который будет помогать финансировать исследования в области педиатрии и научного образования.

Такой шаг сделал главу Tesla вторым человеком по размерам пожертвований в США в 2021 году. Лидерство среди меценатов занимает Билл Гейтс и Мелинда Гейтс, которые в прошлом году отдали $15 млрд.

За последние месяцы прошлого года Маск продал акций Tesla на сумму более $16 млрд. Большая часть средств ушла на оплату налога в размере $11 млрд за предпринимательскую деятельность. Также миллиардер заявлял, что его активы прозрачные, и он не участвует в различных махинациях.

Ранее Илон Маск заявил о готовности пожертвования $6 млрд ООН, если они помогут спасти мир. Ранее к миллиардеру обратился директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, который рассказал, что эта сумма спасти жизни 42 млн человек. Правда, глава Tesla скептически отнесся к словам Бисли.