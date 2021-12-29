Ілон Маск продав ще один пакет акцій Tesla на суму $1,02 мільярда. Це не перший випадок, коли найбагатша людина у світі продає свої активи.

Глава Tesla та SpaceX робить це заради сплати податків за 2021 рік. Відомо, що інженер отримав найбільший рахунок за історію США – $11 млрд.

Ще в листопаді мільярдер запитав користувачів Twitter, чи варто йому продавати 10% від своєї частки акцій Tesla. Після схвалення від користувачів мережі він почав продавати свої цінні папери.

Варто зазначити, що Ілон не отримує зарплати за успішне керівництво компаніями Tesla та SpaceX – продаж акцій – єдина можливість заробити грошей.

Маск раніше не сплачував величезні суми за свою діяльність. Але в США почав діяти податок для мільярдерів, який змушує власників акцій віддавати частину своїх активів, навіть якщо акції не продаватимуться.

Цього року акції Tesla зросли більш ніж на 54%, що зробило Маска найбагатшою людиною у світі. За оцінками Forbes, його статки нині перевищують 275 мільярдів доларів.

Раніше Маск уже розповідав про своє багатство. Він вважає, що активи не є якоюсь глибокою таємницею, а відняти свої податки він зміг би за кілька годин. За його заявою, він не ховає гроші в офшорах, а також не бере участі у податкових махінаціях.