Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком за все время существования рейтингов журнала Forbes. Об этом заявили представители издания.

Уже 25 октября состояние Илона Маска достигло рекордных $271,3 млрд. Причина таких изменений — резкий рост стоимости акций Tesla, которые подорожали на 13%. Глава компании также владеет солидным пакетом акций на собственную компанию — более 21%. На сегодня миллиардер является одним из крупнейших акционеров корпорации.

До этого на первом месте в списке Forbes был создатель Amazon Джефф Безос — его состояние достигало $212 млрд.

По данным рейтинга Billionaires Index от Bloomberg, капитал Маска составляет $287 млрд, а Безоса — $196 млрд.

В феврале инвесторы оценили стоимость Tesla в рекордные $74 млрд. Акции компании заметно подорожали после отчета о третьем финансовом квартале. Сам Илон Маск заявил о рекордной прибыли — корпорации удалось заработать $1,6 млрд. В 2021 году за аналогичный период этот показатель составлял $331 млн. За этот год выручка производителя авто выросла на 57%, и теперь составляет около 13,8 млрд.

Конкурентам компании повезло меньше — некоторые повысили цена на свои товары, а некоторые и вовсе временно остановили производство из-за дефицита микросхем. К примеру, чешская компания Skoda приостановила сборку автомобилей — корпорации необходимо до конца укомплектовать уже собранные авто.