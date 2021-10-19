Чеська компанія Skoda Auto призупинила виробництво авто на два тижні. Таким чином виробник бореться з глобальним дефіцитом мікросхем.

У цей період корпорація істотно зменшить виробництво авто — працюватиме всього одна лінія. Всі мікросхеми спрямують на доукомплектацію 10 тис. авто, які так і не отримали необхідну кількість компонентів.

– Skoda Auto бореться з великим браком критично важливих компонентів, що змусило її значно обмежити виробництво, — сказав представник компанії Томас Котера.

Подібна проблема на світовому ринку негативно вплинула на показники — Чеська асоціація автомобільної промисловості заявила, що нестача мікрочипів обійдеться їм у $9,4 млрд збитку.

Автомобільний сектор становить основу чеської економіки — в ньому працює понад 180 тис. осіб.

На початку вересня Ілон Маск також звернувся до співробітників Tesla і попросив їх працювати швидше. На думку мільярдера, це допоможе компенсувати затримки в постачаннях попереднього фінансового кварталу.

Дефіцит мікросхем вплинув і на інші великі компанії — нещодавно Apple повідомила про скорочення виробництва iPhone 13 з аналогічної причини. Тім Кук заявив, що компанія робить все можливе, щоб уникнути проблем у виробництві. Можливо, корпорація збереже куплені чипи для майбутніх iPhone 14, і це негативно позначиться на збірці iPhone 13. Експерти прогнозують — проблема не буде вирішена як мінімум до 2023 року.

Джерело: Automotive News Europe