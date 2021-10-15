Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал список аниме, которое он рекомендует посмотреть.

14 октября Маск написал в Twitter, что ему нравится популярная видеоигра Genshin Impact, а пользователи сети спросили, какое аниме обязательно нужно посмотреть по его мнению.

I’m planning to start watching some animes, recommend a few of must watch / your fav animes? ???? — Pranay Pathole (@PPathole) October 14, 2021

Миллиардер часто отвечает своим поклонникам, и этот вопрос не стал исключением. Маск составил список из семи аниме-фильмов и сериалов.

В первую очередь, глава Tesla и SpaceX является инженером, и очень любит эстетику киберпанка. Он посоветовал культовые Евангелион и Призрак в доспехах. Он также упоминает фильмы студии Ghibli Унесенные призраками и Принцессу Мононоке, а также романтический мультфильм Макото Синкая Твое имя. Маск также любит работы, в которых сюжет бывает сложным для понимания — он посоветовал аниме-сериал Тетрадь смерти, а также Стальной алхимик.

Все эти картины уже давно считаются культовыми во всем мире.

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

Под списком Илона другие пользователи сети начали активно обсуждать любовь миллиардера к японской мультипликации, а также писали свои варианты для тех, кто только знакомится с миром аниме.

Маск любит не только японские мультики, но собак — в прошлом месяце он показал своего нового щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. После публикации фото, стоимость отдельных криптовалют резко возросла. Фото нового члена семьи Маск показал в Twitter.