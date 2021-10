Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал список аниме, которое он рекомендует посмотреть.

14 октября Маск написал в Twitter, что ему нравится популярная видеоигра Genshin Impact, а пользователи сети спросили, какое аниме обязательно нужно посмотреть по его мнению.

I’m planning to start watching some animes, recommend a few of must watch / your fav animes? ????

— Pranay Pathole (@PPathole) October 14, 2021