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Персоны

Илон Маск опубликовал топ-7 любимых аниме

15 октября 2021, 15:59 Микола Олефіренко
Илон Маск опубликовал топ-7 любимых аниме
Источник: Depositphotos

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал список аниме, которое он рекомендует посмотреть.

14 октября Маск написал в Twitter, что ему нравится популярная видеоигра Genshin Impact, а пользователи сети спросили, какое аниме обязательно нужно посмотреть по его мнению.

Миллиардер часто отвечает своим поклонникам, и этот вопрос не стал исключением. Маск составил список из семи аниме-фильмов и сериалов. 

В первую очередь, глава Tesla и SpaceX является инженером, и очень любит эстетику киберпанка. Он посоветовал культовые Евангелион и Призрак в доспехах. Он также упоминает фильмы студии Ghibli Унесенные призраками и Принцессу Мононоке, а также романтический мультфильм Макото Синкая Твое имя. Маск также любит работы, в которых сюжет бывает сложным для понимания — он посоветовал аниме-сериал Тетрадь смерти, а также Стальной алхимик.

Все эти картины уже давно считаются культовыми во всем мире.

Под списком Илона другие пользователи сети начали активно обсуждать любовь миллиардера к японской мультипликации, а также писали свои варианты для тех, кто только знакомится с миром аниме.

Маск любит не только японские мультики, но собак — в прошлом месяце он показал своего нового щенка породы сиба-ину по кличке Флоки. После публикации фото, стоимость отдельных криптовалют резко возросла. Фото нового члена семьи Маск показал в Twitter.

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Ілон Маск , аніме
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