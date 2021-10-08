Глава Tesla Ілон Маск розповів про свої мрії. Мільярдер хоче створити надзвуковий літак на електродвигунах.

I’m so dying to do a supersonic, electric VOTL jet, but adding more work will make my ???? ???? — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2021

– Я вмираю від бажання створити реактивний електричний літак вже довгий час, але робота над ще одним проектом просто підірве мій мозок, – заявив глава SpaceX.

У всьому світі зараз займаються розробкою електричних літаків і летючих авто VTOL або eVTOL.

Наприклад, у 2021 році авіабудівна компанія Airbus представила летюче таксі CityBus NextGen. Новий апарат здатний перевозити до 4 пасажирів із крейсерською швидкістю до 120 км/ч.

Також компанія Hyundai планує запустити мережу летючих таксі в 65 містах світу. Першу базу для зльоту і приземлення планують відкрити в місті Ковентрі (Англія). Вона почне працювати на початку 2022 року.

Маск не поспішає відмовлятися від створення нової компанії для виробництва електричних літаків. До того ж напрацювання для виробництва акумуляторів Tesla можуть посприяти цій ідеї.

Зараз глава Tesla зайнятий судовими розглядами з конкурентами. На початку жовтня компанія Ілона подала в суд на корпорацію Rivian за нібито крадіжку секретних документів про нові розробки.