Український блогер Ігор Пустовіт записав інтерв’ю, в якому розповів свою версію скандального розлучення з Сашою Бо. Нещодавно блогерка дала інтерв’ю, в якому шокувала своїх підписників подробицями життя з чоловіком.

Незабаром у мережі з’явиться випуск з історією Пустовіта. Блогер оприлюднив на своїй сторінці в Instragram звернення до своїх синів, в якому він вибачився перед ними.

– Мама опустила тата на дно своїми легендами, ще й на всю Україну. Якби на місці вашого тата був не він – можливо, він зараз був би вже у лікарні. Або взагалі в якихось темніших і холодніших місцях, – написав у дописі Пустовіт.

Пустовіт додав, що він вирішив опуститися на дно та розказати, як все відбувалося насправді. Блогер попросив своїх синів не винити його за це, оскільки йому дуже важко.

– Якщо ваша матір вже вирішила винести всю брудну білизну з дому, то вона забула ще декілька десятків ящиків. Я вчора їй допоміг з ними. Якщо затіяла генеральне прибирання, то нехай у домі буде уже по-справжньому чисто, – наголосив він.

Пустовіт звернувся до своїх синів з проханням не повторювати помилок батьків та наголосив, що любить їх.

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Нещодавно Саша Бо дала інтерв’ю, в якому розповіла про подробиці свого життя з Ігорем Пустовітом. Зараз пара розлучається, у них є двоє синів.

Цей випуск викликав неоднозначну реакцію шанувальників. Саша розповіла, що її чоловік морально знущався, шантажував розповісти всім про туберкульоз та булімію, а також бажав їй померти від раку шлунка. За словами Пустовіта, Саша Бо набрехала в інтерв’ю.