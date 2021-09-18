Украинский блогер Игорь Пустовит записал интервью, в котором рассказал свою версию скандального развода с Сашей Бо. Недавно блогерша дала интервью, в котором шокировала своих подписчиков подробностями жизни с мужем.

Вскоре в сети появится выпуск с историей Пустовит. Блогер опубликовал на своей странице в Instragram обращение к своим сыновьям, в котором он извинился перед ними.

— Мама опустила папу на дно своими легендами, еще и на всю Украину. Если бы на месте вашего папы был не он — возможно, он сейчас был бы уже в больнице. Или вообще в каких-то более темных и холодных местах, — написал в посте Пустовит.

Пустовит добавил, что он решил опуститься на дно и рассказать, как все происходило на самом деле. Блогер попросил своих сыновей не винить его за это, поскольку ему очень трудно.

— Если ваша мать уже решила вынести все грязное белье из дома, то она забыла еще несколько десятков ящиков. Я вчера ей помог с ними. Если затеяла генеральную уборку, то пусть в доме будет уже по-настоящему чисто, — подчеркнул он.

Пустовит обратился к своим сыновьям с просьбой не повторять ошибок родителей и подчеркнул, что любит их.

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Недавно Саша Бо дала интервью, в котором рассказала о подробностях своей жизни с Игорем Пустовитом. Сейчас пара расстается, у них есть двое сыновей.

Этот выпуск вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Саша рассказала, что ее муж морально издевался, шантажировал рассказать всем о туберкулезе и булимией, а также желал ей умереть от рака желудка. По словам Пустовита, его жена наврала в интервью.