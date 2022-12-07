Латвійська співачка Лайма Вайкуле емоційно висловилася про напад Росії на Україну, засудивши дії країни-агресора.

Виконавиця зізналася, що повномасштабне вторгнення вплинуло дуже і на неї, оскільки в її команді є українці. Каже, не знала, як співати на концертах пісні російською, проте цей спазм допомогли їй зняти саме вони. Також питала поради – чи можна виступати 24 лютого, оскільки запланований концерт в Ізраїлі.

– Не буде це некрасиво? Тому що їхній градус цього відчуття не порівняти зі мною. Хоча я переживаю дуже. Я не розумію, як таке могло статися. Як могла початися війна між Росією і Україною? Як можна було напасти? Як можна сьогодні вбивати? – сказала Вайкуле.

Артистка наголосила, що на Україну напали, і нема чого тут шукати якісь виправдання. Також вона не розуміє, що російські солдати роблять в нашій країні і для чого вони тут гинуть.

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– Вони кажуть: Наші солдати гинуть. Запитайте себе – чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Ідіть, ніхто вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Ідіть, “рятувальники”. Вони пішли “рятувати” росіян, і тому розбомбили Харків? – зазначила Вайкуле.

Вона додала, що росіяни нічого і нікого не цінують, незважаючи на те, що РФ – багата країна. Виконавиця каже, замість того, щоб витрачати гроші на війну в Україні, вони могли б чудово жити.

– Що ви робите? Гідність – дуже важлива риса. Мені здається, гідна людина не підтримуватиме зло. Треба бути сміливим і гідним, щоб це говорити. Яке милосердя? Знищуються міста! Я будувала свій будинок, цегла до цегли, я знаю, скільки це праці. А там, якась бомба раз, і все знищила. Звідки таке нахабство дозволити собі це робити? – висловилася Лайма.

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле підтримує Україну. Ще в липні під час свого виступу вона вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором.

Фото: Лайма Вайкуле