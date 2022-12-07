Латвийская певица Лайма Вайкуле эмоционально высказалась о нападении России на Украину, осудив действия страны-агрессора.

Исполнительница призналась, что полномасштабное вторжение повлияло очень и на нее, поскольку в ее команде есть украинцы. Говорит, не знала, как петь на концертах песни на русском, однако этот спазм помогли ей снять именно они. Также спрашивала совета — можно ли выступать 24 февраля, поскольку запланирован концерт в Израиле.

— Не будет это некрасиво? Потому что их градус этого ощущения не сравнить со мной. Хотя я переживаю очень. Я не понимаю, как такое могло произойти. Как могла начаться война между Россией и Украиной? Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать? — сказала Вайкуле.

Артистка подчеркнула, что на Украину напали, и нечего тут искать какие-то оправдания. Также она не понимает, что российские солдаты делают в нашей стране и для чего они тут гибнут.

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— Они говорят: Наши солдаты гибнут. Спросите себя — почему? Почему они гибнут? Что они делают в Украине? Они не будут гибнуть, уходите! Уходите, никто вас не ждет! Никто вас не хочет! Уходите, “спасатели”. Они пошли “спасать” россиян, и поэтому разбомбили Харьков? — отметила Вайкуле.

Она добавила, что россияне ничего и никого не ценят, несмотря на то, что РФ — богатая страна. Исполнительница говорит, вместо того, чтобы тратить деньги на войну в Украине, они могли бы прекрасно жить.

— Что вы делаете? Достоинство — очень важная черта. Мне кажется, достойный человек не будет поддерживать зло. Надо быть смелым и достойным, чтобы это говорить. Какое милосердие? Уничтожаются города! Я строила свой дом, кирпич к кирпичу, я знаю, сколько это труда. А там, какая-то бомба раз, и все уничтожила. Откуда такое нахальство позволить себе это делать? — высказалась Лайма.

Напомним, что Лайма Вайкуле поддерживает Украину. Еще в июле во время своего выступления она вышла на сцену с сине-желтым флагом.

Фото: Лайма Вайкуле