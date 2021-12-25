У фіналі шоу Україна має талант своїми вокальними здібностями вразив Артем Фесько. Він виконав молитву і вразив суддів та глядачів своїм чистим та ангельським голосом.

– Це було неймовірно. Я думаю, що після фіналу вся Україна пишатиметься Артемом. І я б дуже хотів, щоб у майбутньому весь світ пишався Артемом. Твій талант цього заслуговує. Я сподіваюся і бажаю, щоб твоя молитва була почутою, – прокоментував виступ Сергій Притула.

Співати 12-річного хлопця навчила бабуся, директорка музичної школи. Вона з двох років займалася з онуком.

А поїхати на шоу талантів запропонував дідусь. І не дарма, адже на кастингу Артем виконав високу оперну партію, від якої у суддів були сироти на шкірі.

Хлопець заспівав заспівав арію Lucia Di Lammermoor та пісню Diva Dance з фільму П’ятий елемент, які відомі складністю виконання.

– У мене сльози на очах. Я дуже радий, що у нас є Україна має талант. Я дуже радий, що за допомогою цього шоу ми вкотре можемо довести різним скептикам, які кажуть, що якісь діти зараз не такі й таке інше, що ці діти ― наше майбутнє. У вас чотири Так, – прокоментував виступ Сергій Притула.

Нагадаємо, що за перемогу у проекті Україна має талант борються 11 учасників, які виступають у різних жанрах. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.