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Хто казав, що буде легко? Козловський поскаржився на втому через тиждень навчань на полігоні

28 Червня 2023, 15:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віталій Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський показав, як відбувається навчання на полігоні. В Instagram артист оприлюднив фото у формі та зі зброєю.

Каже, перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим та інтенсивним. Відчуває як фізичну, так і моральну втому.

– Іноді є відчуття, що навантаження забирають усю енергію… Насправді, зараз немає часу і сил на творчість, яку я так люблю, в якій можу висловити свої почуття і думки… Але хто казав, що буде легко? – зазначив Віталій.

Додає, у поточних обставинах знаходить силу та натхнення, залишається відданим своїй службі, оскільки вірить у важливість їхньої ролі в захисті країни.

Зізнається, думка про те, що його зусилля не є марними, мотивує йти вперед.

– Мотивують і люди, які поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню перемогу. Сьогодні ж, у День Конституції України, хочу побажати всім українцям, щоб основний закон залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав, – підсумував Козловський.

Раніше Віталію Козловському змінили імідж на службі. Артист показав відео, на якому його побратими збривають йому бороду.

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