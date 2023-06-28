Співак Віталій Козловський показав, як відбувається навчання на полігоні. В Instagram артист оприлюднив фото у формі та зі зброєю.

Каже, перший тиждень навчання бойової підготовки був напруженим та інтенсивним. Відчуває як фізичну, так і моральну втому.

– Іноді є відчуття, що навантаження забирають усю енергію… Насправді, зараз немає часу і сил на творчість, яку я так люблю, в якій можу висловити свої почуття і думки… Але хто казав, що буде легко? – зазначив Віталій.

Додає, у поточних обставинах знаходить силу та натхнення, залишається відданим своїй службі, оскільки вірить у важливість їхньої ролі в захисті країни.

Зізнається, думка про те, що його зусилля не є марними, мотивує йти вперед.

– Мотивують і люди, які поруч, титанічна праця військових, їхній внесок у нашу майбутню перемогу. Сьогодні ж, у День Конституції України, хочу побажати всім українцям, щоб основний закон залишався надійним фундаментом наших цінностей і прав, – підсумував Козловський.

Раніше Віталію Козловському змінили імідж на службі. Артист показав відео, на якому його побратими збривають йому бороду.