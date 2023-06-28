Певец Виталий Козловский показал, как проходит обучение на полигоне. В Instagram артист обнародовал фото в форме и с оружием.

Говорит, первая неделя обучения боевой подготовки была напряженной и интенсивной. Чувствует как физическую, так и моральную усталость.

— Иногда есть ощущение, что нагрузки забирают всю энергию… На самом деле, сейчас нет времени и сил на творчество, которое я так люблю, в котором могу выразить свои чувства и мысли… Но кто говорил, что будет легко? — отметил Виталий.

Добавляет, в текущих обстоятельствах находит силу и вдохновение, остается преданным своей службе, поскольку верит в важность их роли в защите страны.

Признается, мысль о том, что его усилия не являются напрасными, мотивирует идти вперед.

— Мотивируют и люди, которые рядом, титанический труд военных, их вклад в нашу будущую победу. Сегодня же, в День Конституции Украины, хочу пожелать всем украинцам, чтобы основной закон оставался надежным фундаментом наших ценностей и прав, — подытожил Козловский.

Ранее Виталию Козловскому изменили имидж на службе. Артист показал видео, на котором его побратимы сбривают ему бороду.