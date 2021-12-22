У шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV з’явився перший переможець. 22 грудня омріяний мільйон виграв Олег Мороз.

Протягом усього шоу Олег дуже вправно відповідав на запитання. Навіть ведучий Стас Боклан підмітив, що учасник дуже логічно обирав відповідь із запропонованих варіантів.

Перші дві підказки учасник використав, пригадувавши область, у якій народився шостий президент України. Третя підказка знадобилася Олегу, аби обрати метали, з яких виготовляли бронзу.

Цікаво, що останню підказку – заміну запитання – Олег використав саме для запитання на мільйон.

– На останньому запитанні серце не просто вистрибувало, а ніби втекло, – зізнався новоспечений мільйонер.

На телеканалі ICTV легендарне шоу Хто хоче стати мільйонером стартувало 29 листопада. Ведучим інтелектуальної гри став актор Станіслав Боклан.

Хто хоче стати мільйонером – міжнародний формат телевікторини. У рамках гри учасник відповідає на запитання, аби виграти омріяний мільйон. З наближенням до виграшу рівень запитань ускладнюється.

За правилами, учасника гри чекає 15 запитань. Також є дві гарантовані суми та чотири підказки: дзвінок другові, 50 на 50, допомога групи підтримки та нова для України підказка – заміна питання. В українських версіях формату минулих років такого ще не було.

Дивіться Хто хоче стати мільйонером на ICTV щопонеділка та щосереди о 20.20.