Такого ще не було: творці Хто хоче стати мільйонером про фішку нової версії шоу від ICTV

Вже 29 листопада о 20.20 на телеканалі ICTV стартує шоу Хто хоче стати мільйонером.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV головна режисерка проекту Світлана Шкробот розповіла про вибір ведучого, особливості української адаптації формату та розсекретила фішку нашої версії шоу.

– Чи були ви причетні до вибору ведучого? Як Стас Боклан справляється зі своєю роллю?

— Запросити Станіслава Боклана ведучим – було ідеєю каналу. Ми всією командою брали участь у трактах ведучого, і вже на цьому етапі зрозуміли, що Стас – максимально правильний вибір. Він дуже харизматичний, привабливий, досить суворий та проникливий ведучий. І щиро бажає учасникам перемоги, підтримує їх у роздумах. Дуже часто наші учасники розмірковують у правильному напрямку, але не слухають свою інтуїцію.

– Розкажіть про специфіку роботи над проектом. Чи змінювали щось у форматі?

– Специфіка форматних шоу в тому, що ми не можемо їх змінювати – лише адаптувати під наші реалії за змістом. Але дещо ми все таки зламали – і це уявлення британських форматників про процес виробництва. Разом із каналом наша команда постійно на зв’язку з ними.

Британці дуже хвилювалися з приводу того, що у нас мало часу. Ми у рекордний термін увійшли до підготовчого процесу зйомок і продумали декорації. Форматники весь час дивувалися, як швидко ми усе робимо, не вірили, що за два місяці ми зможемо пройти весь підготовчий цикл. Ще ніхто у світі не запускався настільки швидко.

Насправді, це найкоротший період передпродакшну і на моєму досвіді роботи на телебаченні. Ми буквально за лічені дні збудували декорації, встановили світло, далі всього лише пів дня репетиції з камерами, програмою, нашим ведучим і вже того ж дня ми записали першу програму. Для британців, навіть із їх багаторічним досвідом – це щось унікальне, вони були шоковані!

Звичайно, ми намагалися зробити максимально все для того, щоб і вони були задоволені, і щоб нас влаштовував результат. Мені здається, все вийшло, бо вже в перший день у нас були хороші учасники і Стас за півдня нашого прогону вжився у свою роль ведучого. Щоразу, коли заходить черговий учасник, ми думаємо: Ну що, може, ось це наш майбутній мільйонер?

– Кількість запитань однакова як у британському варіанті, так і в нашому?

– Так. Правила ті самі, у нас 15 запитань. Також є дві гарантовані суми та 4 підказки. Крім цього, є дзвінок другові, є 50 на 50, допомога групи підтримки і є нова для нашої країни підказка – це заміна питання. Навіть так можна.

В українських версіях формату минулих років такого ще не було. Ця підказка, звісно, теж не дає ніяких гарантій. З одного боку, людина сумнівається у правильності своїх роздумів і може просто замінити питання. Але не факт, що нове, яке запропонує комп’ютер натомість, виявиться легшим для гравця. Тож у цьому випадку вирішує не тільки знання, а й вдача. На мою думку ця опція робить гру ще більш інтригуючою.