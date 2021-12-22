В шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV появился первый победитель. 22 декабря выиграть миллион удалось Олегу Морозу.

На протяжении всего шоу Олег очень умело отвечал на вопросы. Даже ведущий Стас Боклан подметил, что участник очень логично выбирал ответ из предложенных ему вариантов.

Первые две подсказки участник использовал, вспоминая область, где родился шестой президент Украины. Третья подсказка понадобилась Олегу, чтобы выбрать металлы, из которых изготовляли бронзу.

Интересно, что последнюю подсказку — замену вопроса — Олег использовал именно для вопроса на миллион.

– На последнем вопросе сердце не просто выпрыгивало, а словно убежало, – признался новоиспеченный миллионер.

На телеканале ICTV легендарное шоу Кто хочет стать миллионером стартовало 29 ноября. Ведущим интеллектуальной игры стал актер Станислав Боклан.

Кто хочет стать миллионером – международный формат телевикторины. В рамках игры участник отвечает на вопрос, чтобы выиграть желанный миллион. С приближением к выигрышу уровень вопросов усложняется.

По правилам, участника игры ждет 15 вопросов. Есть две гарантированные суммы и четыре подсказки: звонок другу, 50 на 50, помощь группы поддержки и новая для Украины подсказка – замена вопроса. В украинских версиях формата прошлых лет такого еще не было.

Смотрите Кто хочет стать миллионером на ICTV каждый понедельник и среду в 20.20.