Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
ТВ

Кто хочет стать миллионером: на шоу есть первый победитель

22 декабря 2021, 21:12
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
хто хоче стати мільйонером
Источник: ICTV

В шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV появился первый победитель. 22 декабря выиграть миллион удалось Олегу Морозу.

На протяжении всего шоу Олег очень умело отвечал на вопросы. Даже ведущий Стас Боклан подметил, что участник очень логично выбирал ответ из предложенных ему вариантов.

Первые две подсказки участник использовал, вспоминая область, где родился шестой президент Украины. Третья подсказка понадобилась Олегу, чтобы выбрать металлы, из которых изготовляли бронзу.

Интересно, что последнюю подсказку — замену вопроса — Олег использовал именно для вопроса на миллион.

– На последнем вопросе сердце не просто выпрыгивало, а словно убежало, – признался новоиспеченный миллионер.

Читайте также:
Кто хочет стать миллионером: на шоу есть первый победительКто хочет стать миллионером: хватит ли ваших знаний для главного приза (тест)

На телеканале ICTV легендарное шоу Кто хочет стать миллионером стартовало 29 ноября. Ведущим интеллектуальной игры стал актер Станислав Боклан.

Кто хочет стать миллионером – международный формат телевикторины. В рамках игры участник отвечает на вопрос, чтобы выиграть желанный миллион. С приближением к выигрышу уровень вопросов усложняется.

По правилам, участника игры ждет 15 вопросов. Есть две гарантированные суммы и четыре подсказки: звонок другу, 50 на 50, помощь группы поддержки и новая для Украины подсказка – замена вопроса. В украинских версиях формата прошлых лет такого еще не было.

Смотрите Кто хочет стать миллионером на ICTV каждый понедельник и среду в 20.20.

Читайте также:
Хто хоче стати мільйонеромТакого еще не было: создатели Кто хочет стать миллионером о фишке новой версии шоу от ICTV

Теги
ICTV , Стас Боклан , Кто хочет стать миллионером
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка